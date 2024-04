Le reazioni a Meloni, Schlein: 'Meloni ha perso il contatto con la realtà'

"Un'ora di discorso senza nemmeno nominare la sanità pubblica e le infinite liste d'attesa che si allungano per i suoi tagli. Senza nemmeno citare i salari bassi, la precarietà, la sicurezza sul lavoro di fronte a 1041 morti nel 2023. Giorgia Meloni è nel paese delle meraviglie, seppellisce i problemi sotto un fiume di retorica. 'L'Italia è cambiata', dice lei. Purtroppo sì, ma in peggio, basta chiederlo alle persone, basta stare in mezzo alla gente. Il problema è che la presidente del Consiglio si divide tra palazzo Chigi e la propaganda di TeleMeloni, ha perso il contatto con la realtà". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.



Conte: 'Meloni Re Mida al contrario, fermiamola'

"'Con Giorgia L'Italia cambia l'Europa': per una volta la premier ha ragione. Le abbiamo lasciato un'Italia che riportava a casa 209 miliardi del Pnrr per infrastrutture, investimenti, sanità. Nemmeno il tempo di arrivare a Bruxelles da premier, ha dato l'ok a un accordo con tagli da 13 miliardi l'anno che colpiranno le tasche degli italiani, i servizi, la sanità, le scuole con un'onda di austerità. Da 'patriota' a Re Mida al contrario: quel che tocca distrugge. Fermiamola!". Lo scrive su X il leader del M5s Giuseppe Conte.

Renzi: 'Meloni non andrà in Ue, è un'influencer non una statista'

"Giorgia Meloni chiede di votarla per le Europee ma sa perfettamente che non andrà al Parlamento Europeo. A lei non interessa contare davvero in Europa: le serve contarsi in Italia. Non è una statista, è un'influencer". Così, su X, il leader di Italia Viva Matteo Renzi

Calenda: 'È la discepola di Orban, mobilitiamoci'

"L'idea di Europa della Meloni è la fine dell'Europa. Contro questo modello da "discepola di Orban" combatteremo alle elezioni europee. L'Italia è un grande paese fondatore dell'Ue, non l'Ungheria degli amici di Putin. Mobilitiamoci. Siamo Europei". Così, su X, il leader di Azione Carlo Calenda.

