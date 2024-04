Mantovano: "Il nuovo Parlamento Ue non scriva pagine come l'aborto"

"Capita che ci siano provvedimenti europei in contrasto" coi Trattati "ad esempio inserire l'aborto tra i diritti fondamentali dell'unione europea: confido che il nuovo Parlamento che andremo a eleggere non scriva più pagine simili non solo per il contenuto ma perché completamente fuori dal perimetro" dell'Ue. Così il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano a Pescara per la kermesse di Fra5telli d'Italia, tre giorni di dibattiti con ministri e leader del centrodestra. I trattati dicono che "l'unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite dagli stati membri nei trattati, qualsiasi competenza non attribuita appartiene agli stati, un racconto un po' diverso da quello che ci viene fatto quotidianamente".

"Il fascismo demonologico era un'arma di esclusione di massa, si traduceva nella moltiplicazione di etichette attaccate a una persona o a un gruppo culturale, e l'arbitro esclusivo era il Pci. Nelle scorse ore abbiamo assistito a un remake dell'operazione etichettatura", afferma il sottosegretario. Attenzione, aggiunge, "questa dinamica di etichettatura può riproporsi con i termini sovranista e populista e giocando sulla categoria stato di diritto: un automatismo analogo per cui sei sovranista o populista, non hai titolo neanche per partecipare al consesso europeo".

