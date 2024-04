Lollobrigida, la Sovranità alimentare in Costituzione

La Sovranità alimentare nella Costituzione italiana. E' l'annuncio fatto dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in chiusura del suo intervento alla conferenza programmatica FdI, a Pescara. Una modifica dell'articolo 32. "Chiederemo di aggiungere questo passaggio: la Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della sovranità alimentare e tutela i prodotti simbolo dell'Identità nazionale, un dovere non della destra, non della sinistra, ma di tutti gli italiani", ha detto il ministro.

"Ogni tanto qualche annuncio piacevole lo voglio fare. Ne voglio fare uno adesso, proprio in linea con quanto io credo sia necessario per l'Italia", ha spiegato Lollobrigida. "Ringrazio il collega Foti, che porterà questa modifica della Costituzione in discussione al parlamento, credo il collega Malan la condivida ampiamente e farà lo stesso in Senato: una modifica dell'articolo 32. Perché nella nostra importante e bella Costituzione ci sono delle cose che all'epoca non era necessario ribadire, ma che noi riteniamo oggi sia utile ribadire".



