Salvini: 'Non fare il Ponte sarebbe un danno senza senso'

"L'ossessione dei giornalisti è quando parte il Ponte, per me l'importante è che parta e non farlo sarebbe un danno economico, sociale ed ambientale senza senso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno sulla 'Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico'. "Il ponte 15 anni fa non avrebbe risolto i problemi della Sicilia, oggi è l'anello di congiunzione che unisce i 30 miliardi di euro di cantieri aperti in Sicilia e gli altri 30 in Calabria", ha spiegato Salvini, sottolineando che "solo in Italia c'è un dibattito politico sulle opere pubbliche".

"In questi mesi mi sono scontrato con tanti no ideologici. Ad esempio per qualcuno il Mose non serviva ma solo nel 2023 le barriere del Mose hanno salvato Venezia per ben 25 volte dall'acqua alta". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al convegno sulla 'Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico".

