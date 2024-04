I 40 anni della Lega di Bossi, festa domenica a Varese con Salvini

Ci sarà anche Matteo Salvini, a quanto si apprende, alla "festa di popolo" organizzata domenica a Varese per celebrare i quarant'anni dall'atto con cui Umberto Bossi fondò la Lega Autonomista Lombarda. Anche il Senatùr è invitato all'appuntamento, organizzato dalla segreteria regionale Lega Lombarda in collaborazione con la storica sezione di Varese: si parte dalle 11.30 in piazza del Podestà, è prevista anche una risottata, e l'invito è rivolto a cittadini, militanti, nonché a parlamentari e ministri leghisti, come spiega Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore della Lega Lombarda. Sono attesi, fra gli altri, anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo.



"Sarà una festa di popolo. E rientra in una settimana di iniziative - spiega Cecchetti -. Venerdì faremo un flash mob a mezzogiorno a Milano, sotto il Pirellone, nel giorno del compleanno della Lega. Poi domenica la festa a Varese. Quindi sabato 20 aprile a Bergamo ci sarà un convegno sull'Autonomia, a cui parteciperanno il ministro Calderoli, il ministro Fontana e in collegamento Salvini, in vista dell'inizio dell'approdo del disegno di legge in Aula alla Camera, dopo il primo via libera al Senato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA