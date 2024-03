Governo assente, salta l'incardinamento dei ddl sul fine vita

Salta l'incardinamento in Senato dei disegni di legge sul fine vita, per l'assenza del governo, la cui presenza è necessaria in tutta l'attività parlamentare.

I senatori delle Commissioni giustizia e Affari sociali, dove oggi i ddl sarebbero dovuti essere solo illustrati, hanno ricevuto una comunicazione con la sconvocazione della seduta, per l'assenza del governo.

"Siamo contrariati - ha commentato Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in Giustizia e firmatario di una delle ddl - è evidente che c'è un problema politico, dato che per incardinare un provvedimento basta un qualsiasi sottosegretario".

Pd: inaccettabile la sconvocazione delle commissioni

"Sorprendente e inspiegabile che, a pochi minuti dall'inizio della seduta, siano state sconvocate le commissioni riunite per l'esame della legge sul fine vita. La motivazione, una improvvisa indisponibilità del governo, non è accettabile, perché si trattava di incardinare il provvedimento, di fare le relazioni introduttive e stabilire un calendario dei lavori, per il che bastava un sottosegretario privo di delega specifica. Ci auguriamo si tratti di un rinvio a brevissimo, perché non sarebbe accettabile un atteggiamento ostruzionistico da parte della maggioranza su un tema così importante sul quale il parlamento è in grave ritardo". Così Alfredo Bazoli e Sandra Zampa, rispettivamente capogruppo Pd in commissione Giustizia e capogruppo Pd in commissione Affari sociali.

De Cristofaro (Avs): grave affossare una legge necessaria

In Italia manca una legge sul fine vita. Un vuoto legislativo che è diventato una voragine dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Vuoto che ha costretto alcune Regioni a provare a legiferare autonomamente anche in assenza di una legge nazionale. Su questo tema è intervenuto anche il Presidente della Corte Costituzionale Barbera sollecitando il Parlamento ad approvare al più presto una legge. Per colmare questo vuoto oggi si sarebbero dovute incardinare al Senato le proposte sul fine vita, tra cui quella di AVS. Ma l'assenza del governo in commissione ha impedito la calendarizzazione dei disegni di legge presentati. Una cosa grave che rischia di affossare un dibattito su una legge più che mai necessaria". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA