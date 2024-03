Abbraccio fra Meloni e Salvini in Aula alla Camera

Abbraccio fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. La scena è avvenuta in mattinata in Aula alla Camera, durante la discussione sulle comunicazioni della premier il vista del Consiglio europeo, quando il segretario leghista ha preso posto nei banchi del governo al fianco della leader di FdI. I due, restando seduti, si sono abbracciati sorridendo, con Meloni che ha posato la testa sulla spalla di Salvini. Poi hanno parlato tra loro.

Salvini è rimasto in Aula una decina di minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA