Meloni a Trudeau: 'Sul G7 lavoriamo a pochi risultati ma concreti'

Bilaterale a Toronto fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro canadese Justin Trudeau, che una settimana fa sono stati insieme a Kiev per il secondo anniversario della guerra in Ucraina. Dopo il tête-à-tête fra i due leader al diciannovesimo piano dell'Hotel Fairmont Royal York, l'incontro, organizzato per condividere le priorità della presidenza italiana del G7, si allargherà alle delegazioni. Attorno alle 21 ora italiana è previsto un punto stampa della premier.

Di fronte all'albergo è in corso un sit in di attivisti per il clima che, con cartelli e striscioni, contestano Trudeau e il World Economic Forum.

"Sul G7 e sulla nostra cooperazione dobbiamo lavorare su risultati concreti, è meglio avere pochi risultati ma concreti che cambino le cose" ha detto la premier Giorgia Meloni nelle prime battute del bilaterale con il primo ministro canadese Justin Trudeau, a Toronto. "Ci sono molti risultati della presidenza giapponese del G7 che poterò avanti con la presidenza italiana, sull'Intelligenza artificiale, sull'Indo-Pacifico, sul sostegno all'Ucraina, e poi c'è la crisi mediorientale, molto difficile: bisogna parlare molto, dobbiamo evitare l'escalation del conflitto, e ne ho discusso anche ieri con il presidente Joe Biden" ha ribadito la premier.

È invece aperto alla stampa il ricevimento (dalle 18.30 locali, mezzanotte e mezza in Italia) organizzato dal governo canadese all'Art Gallery of Ontario, con i rappresentanti della comunità italiana a Toronto ed esponenti istituzionali canadesi, dove sono previsti gli interventi di Meloni e Trudeau. È ancora in fase di definizione l'orario dell'incontro di Meloni con la stampa, anticipato ieri da Palazzo Chigi.

Al termine della giornata, come conferma anche il programma ufficiale del governo canadese, è prevista la partenza di Meloni per Roma, con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente.







