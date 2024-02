Oggi question time con Ciriani, Salvini, Valditara e Calderone

Alle 15, il question time con i ministri Ciriani, Salvini, Valditara e Calderone.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Agricoltura - sul ripristino dell'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari (Gadda - IV-C-RE).

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per assicurare un'adeguata viabilità per i territori della Valle d'Aosta, del canavese e dell'area metropolitana di Torino, in relazione ai lavori di adeguamento strutturale del viadotto "Camolesa" (Manes - Misto-Min.Ling.); sulle iniziative volte a ripristinare la dotazione originaria del Fondo perequativo infrastrutturale (Sarracino - PD-IDP); sulle iniziative in ordine ai recenti aumenti del costo del pedaggio presso il casello autostradale di Vada in provincia di Livorno (Tenerini - FI-PPE); sulle misure a sostegno dei progetti dei Comuni a favore delle "città 30" e iniziative per il rifinanziamento del fondo nazionale del trasporto pubblico (Ghirra - AVS).

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la libertà di espressione degli studenti, alla luce di una vicenda relativa a sanzioni disciplinari verificatasi presso l'istituto «Jacopo Barozzi» di Modena (Pastorella - AZ-PER-RE); sulle iniziative in relazione all'aumento degli episodi di violenza a danno degli insegnanti e del personale scolastico (Molinari - Lega).

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sull'efficacia delle politiche del Governo in materia di lavoro e occupazione (Foti - FDI); sulle iniziative per un efficace funzionamento delle attività in materia di vigilanza e finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (Lupi NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative per garantire l'effettiva e capillare distribuzione della carta di pagamento elettronica a favore dei beneficiari dell'assegno di inclusione, nonché per modificare i requisiti di accesso al fine di estendere la platea degli aventi diritto (Aiello - M5S).



