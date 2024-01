Dal Marocco al Kenya, i progetti pilota: ecco cosa c'è nel Piano Mattei

L'Italia fa una "scelta di politica estera precisa, che porterà a riservare all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza del G7", ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in Senato. "Siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti sia interconnesso", ha aggiunto. Il Piano Mattei, ha spiegato Meloni, "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo".

LA DIRETTA STREAMING

"Siamo accomunati dalla volontà di comprendere. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell'altro", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo saluto istituzionale al vertice Italia-Africa a Palazzo Madama, "luogo della rappresentanza, del confronto, del dialogo, della democrazia e della storia della nostra nazione".

Video Mattarella: 'Africa ed Europa spengano insieme i focolai di guerra'

Dal Marocco al Kenya, i progetti pilota del Piano Mattei

Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio: sono "alcuni dei progetti pilota" del Piano Mattei annunciati dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell'aula del Senato. "La condivisione è uno dei principi cardine del Piano Mattei i lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso", ha spiegato Meloni, indicando progetti anche in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

Von der Leyen: "Il Piano Mattei rafforza la partnership Ue-Africa"

"Sono molto grata all'Italia per aver messo la cooperazione con l'Africa al centro della sua politica estera e della presidenza del G7. Il nuovo Piano Mattei rappresenta un importante contributo a questa nuova fase della nostra partnership con l'Africa e si integra con il nostro European Global Gateway, 150 miliardi di euro" dall'Ue. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al vertice Italia-Africa. Sottolineando che "gli interessi e i destini tra Africa ed Europa sono allineati più che mai", su energia pulita, lotta al cambiamento climatico, lavoro, fermare le perdite di vite umane sulle rotte migratorie.

Metsola: "Bene il piano Mattei, se l'Africa prospera l'Ue prospera"

"Quando l'Africa prospera, l'Europa prospera e il mondo prospera. Ed Enrico Mattei aveva capito per primo che c'è più forza nelle nazioni che collaborano, piuttosto che quando lavorano l'una contro l'altra". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al vertice Italia-Africa, in riferimento al piano Mattei promosso dall'Italia per Africa. Metsola nel suo intervento ha tenuto a ringraziare Meloni a Tajani per un "vero e proprio cambiamento di mentalità atteso da tempo" nei rapporti con l'Africa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA