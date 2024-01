Meloni, Piano Mattei inizierà con Paesi pilota

"L'obiettivo è presentare ai Paesi africani la nostra visione di sviluppo per l'Africa, che è alla base del Piano Mattei, un approccio nuovo, non predatorio, non paternalistico ma neanche caritatevole: da pari a pari, per crescere insieme. Abbiamo stabilito delle materie prioritarie e dei paesi pilota nei quali avviare i primi progetti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg1, presentando il vertice Italia-Africa al via a Roma, sottolineando che "i vantaggi per l'Italia sono innumerevoli".

"Vogliamo dialogare con tutti gli altri" Paesi africani, ha specificato la premier, sottolineando che "i vantaggi per l'Italia sono innumerevoli: tutto quello che accade in Africa ci coinvolge, dalla migrazione alla sicurezza passando per le catene di approvvigionamento. Per noi è fondamentale uno sviluppo adeguato del continente africano".



