Prestazione universale, 1.000 euro in più per gli anziani

Il Consiglio dei ministri "ha approvato un provvedimento molto importante e atteso che riguarda gli anziani, nell'esercizio di una delega di una legge che il Parlamento ha approvato qualche mese fa praticamente all'unanimità". Così il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano in conferenza stampa al termine del Cdm. "Dopo il varo della delega - ha ricordato - è stato costituito un gruppo di lavoro tra le varie amministrazioni interessate, lavoro, salute e presidenza in particolare, e l'esito di questo lavoro è stato uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare che ora andrà all'esame del parlamento".



Arriva in via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con "un livello di bisogno assistenziale gravissimo" e un Isee sotto 6.000 euro. Lo prevede la bozza del dlgs oggi in cdm. La prestazione è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita "assegno di assistenza", pari a 1.000 euro al mese, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate

Per l'Assegno di inclusione "abbiamo acquisito 651mila domande". Coloro che le hanno presentate entro il 7 gennaio "450mila nuclei da domani potranno ritirare la carta e quindi saranno effettuati i pagamenti. Il processo si sta compiendo". Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane. Calderone ricorda che la platea potenziale è di 737mila nuclei e che "le domande sono sottoposte a controllo preventivo" per procedere quindi al pagamento.



Per gli anziani non autosufficienti "è stato fatto un lavoro importante", con il via alla sperimentazione di due anni di una prestazione universale a scelta del cittadino "iniziando a mettere in protezione la platea di persone più bisognose e fragili e over-80. Si passerà da un assegno di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro a 1.380 euro, da poter spendere per servizi, cura e assistenza". Lo afferma la viceministra del Lavoro e Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, in conferenza stampa al termine del Cdm, sul decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane.

