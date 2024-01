Beneficenza, Ferragni: felice per il decreto, riempie il vuoto normativo

Via libera del Consiglio dei ministri - secondo quanto si apprende - al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer.



"Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali": è il commento di Chiara Ferragni al dl sulle iniziative commerciali a sfondo benefico. "Questo dl - ha aggiunto - consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita".

Codacons, 'multe troppo blande in ddl beneficenza'

L'estensione delle norme sulla beneficenza anche agli influencer non basta a tutelare adeguatamente i cittadini, e le sanzioni appaiono decisamente troppo blande, soprattutto se rapportate ai guadagni milionari di tali soggetti. Lo scrive il Codacons. "Se da un lato è corretto applicare le norme sulla trasparenza anche agli influencer, dall'altro è evidente che per tali soggetti è impossibile realizzare una separazione netta tra attività benefiche e attività commerciali - spiega il presidente Carlo Rienzi - Gli influencer, infatti, si arricchiscono lanciando operazioni di solidarietà sui social, attraverso un incremento di follower e interazioni che fa crescere il loro potere commerciale e, di conseguenza, i loro guadagni". "Va poi considerato che un influencer percepisce fino a 75mila euro per ogni singolo post che pubblica: questo significa che un sanzione massima da 50mila euro, così come prevede la nuova legge, è assolutamente inadeguata a garantire correttezza verso i consumatori, e sarebbe stato meglio adottare misure più incisive e limiti più stringenti nei confronti di chi opera sui social network", conclude Rienzi.

