Mes: la maggioranza propone il parere contrario alla ratifica

Il parere sulla ratifica dell'accordo che modifica il Mes proposto dalla relatrice di FdI, Ylenja Lucaselli, in commissione Bilancio della Camera, a quanto si apprende, è contrario. L'orientamento di FdI e Lega è votare a favore di questo parere e dunque contro il Mes, mentre FI si asterrà.

"Qui io rappresento il governo" che "sarà coerente con il volere del Parlamento", ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni, a margine dell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio, in merito alla ratifica del Mes. "Sul fronte leghista le posizioni non sono mai cambiate. La Lega va fiera della sua coerenza quindi non mi aspetto novità", ha aggiunto interpellato in merito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA