Prodi, Schlein può essere la federatrice del centrosinistra

"Ogni momento ha il suo federatore, e io credo che" Elly Schlein "lo possa benissimo essere. Il problema è di farsi federare". Lo ha detto Romano Prodi a margine del Forum del Pd sull'Europa chi le chiedeva se Schlein possa essere federatrice del centrosinistra.

"Questa assemblea ha dato delle linee di equilibrio. Ci sono le condizioni perché questo possa avvenire. E' chiaro che a questo punto il Pd dovrà presentarsi alle europee con una squadra che rappresenti non la struttura interna e che non usi le candidature come premio di consolazione, che pure è legittimo, ma come la costruzione di una classe dirigente che adagio adagio diventi leader nell'ambito europeo", ha aggiunto.





