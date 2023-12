Il 19 Crosetto al Copasir per nuovo decreto armi a Ucraina

Martedì prossimo è in programma al Copasir l'audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

In quell'occasione, a quanto si apprende, il ministro dovrebbe illustrare il nuovo decreto per l'invio di aiuti militari all'Ucraina, l'ottavo dall'invasione russa. L'elenco delle armi da spedire, come nelle altre occasioni, è secretato; Crosetto relazionerà sul contenuto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, tenuto alla segretezza sulle audizioni.

Ieri la premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente Volodymyr Zelensky, confermando "il sostegno del Governo italiano in ogni ambito alle Autorità e alla popolazione ucraine".

