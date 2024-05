Rovazzi, 'il furto era finto, trovata per lanciare singolo'

Non era vero, ma una trovata di marketing per lanciare il nuovo singolo 'Maranza', il furto del telefono di Fabio Rovazzi, che ha avuto ampia risonanza mediatica, essendo stato 'documentato' durante una diretta Instagram dell'artista.

Nella diretta di ieri sera da corso Garibaldi, zona della movida milanese, si vedeva un ragazzo avvicinarsi al cantante per strappargli il cellulare dalle mani.

"Ho pensato ad un'idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l'uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio" dice l'artista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA