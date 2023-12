Colloquio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, al termine della riunione sul Pnrr.

Meloni e Salvini, si apprende da qualificate fonti di governo, si sono intrattenuti per un'ora nello studio della premier, in un clima come sempre amichevole: è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione politica (oggi Meloni ha parlato a Rtl102.5 e Salvini ha scritto una lettera al Corriere della Sera), e aggiornarsi sui principali dossier.



