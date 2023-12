Bollette, nuove norme sulla fine del mercato tutelato. Palazzo Chigi: 'Per 4,5 milioni la luce resterà a prezzi calmierati'

Via libera del Consiglio dei ministri a nuove norme sul mercato tutelato nel settore della fornitura di energia elettrica. La decisione, comunica Palazzo Chigi, è in linea con gli impegni assunti nell'ambito della terza rata del Pnrr, e si è resa necessaria per garantire un graduale e informato passaggio al mercato libero.



Circa quattro milioni e mezzo di famiglie 'vulnerabili' continueranno a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato.

