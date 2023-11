Energia: Pd al governo, prorogare le misure del mercato tutelato

Un appello al governo a modificare il decreto energia approvato ieri dal Consiglio dei ministri è stato lanciato dal Pd nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede nazionale del partito. In particolare è stato chiesto di prorogare la misure sul mercato tutelato, senza il quale si esporrebbero 5 milioni di piccoli utenti ad aumenti del prezzo del gas e dell'energia.

L'appello è stato lanciato dalla segretaria Elly Schlein, da Annalisa Corrado, responsabile Dem per il cambiamento ecologico, dall'ex ministro Bersani, e dal responsabile economia Misiani.

"Non è tardi pe fermare la Meloni sulle bollette" ha detto Schlein.



