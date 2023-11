Giulia: Meloni, proseguiamo nella lotta contro le barbarie

"Ogni singola donna uccisa perché colpevole di essere libera è una aberrazione che non può essere tollerata e che mi spinge a proseguire nella strada intrapresa per fermare questa barbarie". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Che ricorda: E' già stato approvato all'unanimità dalla Camera, e mercoledì sarà in aula al Senato, il nostro disegno di legge per il rafforzamento delle misure di tutela delle donne in pericolo", sono stati aumentati "considerevolmente i fondi per il piano anti-violenza e per la tutela delle donne in uscita da situazioni di violenza. È già pronta una campagna di sensibilizzazione nelle scuole".

"L'amore vero non fa mai del male, solo una concezione malata del rapporto tra uomo e donna può farlo", scrive sui social la presidente del consiglio, citando "la grande verità che in questo momento straziante ha ricordato il papà della giovane Giulia Cecchettin: L'amore vero non uccide". "Avevamo tutti sperato in questi giorni che Giulia fosse viva.

Purtroppo le nostre più grandi paure si sono avverate - scrive la premier - Uccisa. Provo una tristezza infinita nel vedere le fotografie sorridenti di questa giovane ragazza e, insieme alla tristezza, una grande rabbia. Ringrazio le Forze dell'Ordine italiane e tedesche per il lavoro congiunto che ha assicurato alla giustizia il presunto assassino. Giulia è la 102esima donna uccisa in Italia nel 2023 e la 53esima vittima per mano del proprio partner o ex. Una scia di violenza contro le donne che continua da anni con numeri addirittura più drammatici di questi in passato".



Schlein, non ho avuto risposte sul lavoro comune

"Mi sono rivolta a Meloni per dire, almeno su questo mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo in avanti al Paese. La repressione non basta, per sradicare la tossica cultura patriarcale, bisogna partire dall'educazione al rispetto e all'effettività nelle scuole. Ho chiesto a Meloni di approvare insieme una legge". Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, a In Mezz'ora, su Rai Tre. "Mettiamo da parte lo scontro politico. Ancora non ho avuto risposte, ma noi ci siamo, torneremo a cercare uno spazio di lavoro comune. Bisogna lavorare sulla prevenzione, di segnali non ne abbiamo avuti, ma questo è il momento".

