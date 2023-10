Meloni: è solo l'inizio, continueremo a fare scelte coraggiose

"Siamo solo all'inizio, la strada di fronte a noi è ancora lunga e tortuosa, ma continueremo a testa alta a fare quelle scelte coraggiose che per troppo tempo non sono state fatte. Un anno fa abbiamo scritto la storia. Ora stiamo scrivendo il futuro dell'Italia". Si conclude così un post sui social di Giorgia Meloni, che pubblica un video con alcuni momenti chiave dei suoi primi dodici mesi da presidente del Consiglio. Un anno fa abbiamo ricevuto l'incarico di guidare l'Italia. Un onore e una responsabilità enorme in un momento storico incerto e complicato - afferma la premier- Avevamo promesso ai cittadini che avremmo lasciato un'Italia migliore di quella che avevamo trovato, una Nazione della quale essere fieri e che ricoprisse un ruolo da protagonista nel mondo, ed è quello che stiamo facendo. Molti sono stati i traguardi raggiunti, molti altri ne arriveranno".



