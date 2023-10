Pd:De Luca,problema non è terzo mandato,ma sono io senza padroni

"Il problema non è il terzo o il quarto o il quinto mandato. Il problema è Vincenzo De Luca, un uomo libero che non ha padroni e non ha correnti. Questo perché tra la bandiera di partito e la verità scelgo la verita e perciò credo di avere il rispetto anche degli altri partiti". Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca a chiusura della festa dell'Unità di Napoli.

"Chi vi sta parlando - ha detto De Luca intervistato da Luigi Vicinanza - è il più votato d'Italia del Pd. Io ebbi il 70% dei voti. Il Pd alle Comunali di Napoli ha il 12%. Chi vi sta parlando ha preso il triplo dei voti di quello che ha preso la Schlein. Non che mi aspetti che mi si dica grazie, ma perlomeno non mi rompete le scatole, fate perlomeno le persone educate.

L'educazione - ha ribadito De Luca - non è un optional vorrei ricordarlo a qualche giovanotto del Pd, ma una precondizione. Se fossimo partito serio - conclude De Luca - avremmo parlato di quanto fatto alla Regione Campania per sputare sangue e rivendicare con orgoglio le cose fatte. Ma invece siamo dei maleducati, geneticamente scostumati, almeno alcuni di noi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA