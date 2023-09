Berlusconi: il fratello Paolo, 'Silvio è nella storia'

"Silvio è nella storia". Paolo Berlusconi lo ha detto nel suo intervento alla cerimonia di intitolazione all' ex premier del Belvedere di Regione Lombardia.

Paolo Berlusconi ha ripercorso la carriera del fratello da Milano 2 alla tv. Negli ultimi giorni, ha aggiunto, si era occupato di Forza Italia "la sua più bella e ultima avventura a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore" oltre che un sostegno che non mancherà. Con Marta Fascina "non c'è bisogno di nessun chiarimento, tra noi c'è grande amore", ha risposto Paolo Berlusconi a una domanda sulle polemiche scaturite dal suo invito alla compagna di Silvio Berlusconi a tornare in Parlamento.



