Lega, 80 anni fa Germania usava esercito, oggi i migranti

"Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia". Lo dice il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, ad Affaritaliani.it. "Ottant'anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l'esercito ma gli andò male, ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici". E' "evidente che" il governo tedesco "non vuole che in Italia governi il Centrodestra", fanno "di tutto per mettere in difficoltà il governo italiano nella speranza di farlo cadere".



