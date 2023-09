Salvini: "Von der Leyen pontifica, non fa nulla sul Brennero"

"La presidente von der Leyen non ha firmato l'avvio della procedura" contro l'Austria per i limiti al transito dei mezzi pesanti al Brennero. "A questo punto confidiamo sulla giustizia della Corte europea. Non si può pontificare a spese dell'Italia, cercando accoglienza e integrazione a Lampedusa, blindando il confine del Brennero. Questo governo porrà fine a questa vergogna". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA