Dal Cdm sì al decreto contro la criminalità giovanile. Meloni: 'Lo Stato ci mette la faccia'. Nordio: 'Carcere per chi non manda i figli a scuola'

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contenente misure contro la criminalità giovanile. Non ci sarebbe la stretta sull'accesso dei minori ai siti porno nel dl approvato dal Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende la norma voluta dalla ministra Roccella non sarebbe entrata nel provvedimento. Sarà più facile per i minori finire in carcere: nel dl approvato si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità.

"La situazione è sfuggita al controllo e bisogna fare qualcosa". Una settimana dopo la visita a Caivano, la premier Giorgia Meloni illustra il decreto legge che contiene l'annunciata stretta sulla criminalità minorile, fenomeno che "si sta estendendo a macchia d'olio: tutti i protagonisti dei fatti di cronaca nera di questi giorni sono giovanissimi". Ecco quindi le misure approvate oggi, "non solo repressive, ma anche preventive": si va dall'ammonimento del questore fin dai 12 anni d'età all'arresto in flagranza per spaccio anche di lieve entità; dal carcere fino a 2 anni per i genitori che non mandano i figli a scuola al parental control obbligatorio gratuito in tutti i device contro il porno on line. A Caivano, poi, arriverà un commissario straordinario - Bruno Ciciliano, della Polizia - che gestirà 30 milioni di euro stanziati per gli interventi di riqualificazione. Un modello, ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovano, che "potrà valere poi anche per altre aree degradate del Paese". In conferenza stampa con Meloni e Mantovano ci sono i ministri coinvolti nella scrittura del provvedimento; Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia), Giuseppe Valditara (Istruzione), Eugenia Roccella (Famiglia). Nella riunione a Palazzo Chigi c'è stato un confronto per trovare la quadra: alcune misure sono state precisate o smussate. La ministra Eugenia Roccella, a esempio, avrebbe voluto un'indicazione più netta sul divieto per i minori di accedere a siti porno. Ma questa, ha sottolineato Meloni, "è una materia molto complessa sulla quale si interrogano i governi di mezzo mondo e non considero giusto intervenire per decreto. Spero comunque che le forze politiche in Parlamento possano agire: quando il ministro Roccella ha detto che l'età di primo accesso ai siti pornografici è scesa ormai a 6 anni ho visto sbiancare le facce di alcune madri ed anche la mia". Il dl si limita così a "sollecitare e sostenere - ha osservato Roccella - la responsabilità educativa della famiglia. Vogliamo che in prospettiva il parental control sia offerto gratuitamente in tutti i device, con un'icona immediatamente riconoscibile. Diamo tempo ai produttori di inserirla".

.

"Volevo essere qui perché penso che il lavoro che abbiamo portato oggi in Cdm sia fatto di norme importanti su alcune materie in cui in passato lo Stato ha preferito di occuparsi di altro, ha dato il segnale che su alcune questioni era meglio non entrare e metterci la faccia perchè pericoloso. Io penso che quello di oggi è un segno di uno Stato che decide di mettere la faccia in materie complesse e difficili da risolvere" così la premier Giorgia Meloni. "Il lavoro" per riqualificare Caivano "durerà qualche anno con una presenza cadenzata del governo, ho detto ai ministri che ognuno di loro deve andare per portare i propri 'mattoni'.

Inviamo un commissario che possa parlare con tutti gli attori ed insieme facciano un lavoro che durerà molto tempo". Lo afferma la premier Meloni."La seconda leva che abbiamo utilizzato è una stretta sulla criminalità minorile, tutti i fatti di cui parliamo vedono protagonisti dei minori. E le norme che abbiamo approvato sono frutto di una interlocuzione avviata con la visita a Caivano" ha precisato la premier. Quando il ministro Roccella ha parlato dell'età del primo accesso ai siti pornografici,6-7anni , ho visto le facce di alcune madri e anche la mia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni chiarendo che questa materia va affrontata d'impatto. E il governo è partito con il parental control. Poi ci si interroga sulle modalità di accesso ai siti, "una materia su cui non considero giusto intervenire per decreto ma è molto importante e su cui anche il parlamento deve intervenire".

LA DIRETTA

Nordio: 'Carcere per chi non manda i figli a scuola. Stop alla potestà genitoriale se il figlio è legato ai clan'

"E' stata prevista la pena della reclusione per i genitori che non mandano i figli a scuola". Lo ha detto il ministro Nordio nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sul dl Caivano." Ci sarà il trasferimento degli ultra 18enni nelle carceri ordinarie solo in presenza di presupposti gravissimi" ha detto il Guardasigilli spiegando che accadrà se questi giovani adulti turbano l'ordine degli istituti, impediscono l'attività di altri detenuti, usano violenze e minacce e si avvalgono dello stato di soggezione che hanno indotto in altri detenuti. Il trasferimento non sarà automatico "ma soggetto all' autorizzazione del magistrato di sorveglianza". "Non si è minimamente intervenuti sulla imputabilità del minore" ha precisato Nordio, riferendosi alle ipotesi di un abbassamento a 12 anni. "Tutto questo sarebbe stato contrario all'utilità e non è stato fatto", ha detto.

Il ministro Piantedosi: 'Ammonimento del questore anche per i 12enni'

"L'istituto dell'ammonimento del questore viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni per reati con pena non inferiore a 5 anni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge Caivano. Nel decreto legge Caivano si introduce "un aumento della sanzione per lo spaccio di lieve entità con l'arresto in flagranza del minore". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il provvedimento

Roccella, parental control gratuito in tutti i device

Il porno on line "produce danni alla salute perchè crea dipendenza e l'età di primo accesso a questi siti è ormai di 6-7 anni. Vogliamo sollecitare e sostenere la responsabilità educativa della famiglia, implementando il parental control. Ci sono app che però non sono usate. Vogliamo che in prospettiva il parental control sia offerto gratuitamente in tutti i device, con un'icona immediatamente riconoscibile. Diamo tempo ai produttori di inserirla". Lo ha detto la ministra della Famiglia Eugenia Roccella in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge Caivano.

Manovra, Meloni: 'Concentrare risorse su ciò che ha maggior impatto. Il Superbonus pesa per 100 miliardi'

"Concentrare le poche risorse di cui disponiamo su ciò che ha impatto maggiore, noi puntiamo su redditi, salari, pensioni, anche quelle per i giovani, la sanità e le famiglie. All'interno di queste cose che citiamo crediamo sia utile agire con misure di maggior impatto piuttosto che disperderle in tanti provvedimenti. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando della manovra economia nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il Cdm. "Le leggi finanziarie quando ci sono i soldi siamo buoni tutti a farle. Il superbonus impatta in maniera molto rilevante sulle scelte e sulle disponibilità".

"Non siamo entrati nel dettaglio, io posso solo ribadire che l'eredità sui conti è pesante, era stata fatta una stima di 36 miliardi mezzo ora arriva ad oltre 93 e supererà i 100 senza contare le truffe e le irregolarità. Nel 2023 l'impatto sulle casse potrebbe raggiungere i 30 miliardi, stessa cosa nel 2024. 100 miliardi per una misura che al netto di elementi di beneficio impatta 100 miliardi di euro per efficientare meno del 4% delle case, voi sapete cosa si può fare con 100 miliardi di euro?. Quelle risorse andrebbero in spese sulla sanità, sui redditi o le famiglie, avrebbero dato alla nostra economica un boost maggiore di quella misura" precisa la premier Meloni

Riproduzione riservata © Copyright ANSA