Appendino, vergognoso il silenzio di Meloni su Giambruno

"Io non ho dubbi: voglio vivere in un Paese in cui mia figlia un giorno possa mettersi la minigonna liberamente senza essere fischiata o senza che qualcuno pensi che se la sia cercata; voglio un Paese in cui se mi bevo due o tre birre fuori non devo aver paura che qualcuno se ne approfitti ne devo giustificare a qualcuno la mia libera scelta; voglio un Paese in cui la violenza, anche non fisica come quella verbale o psicologica, sia considerata violenza e non la normalità. Insomma un Paese in cui la donna se è vittima, è vittima. Punto. E no, non se l'è mai cercata. Per questo, da madre a madre, ho aspettato, ho sperato fino alla fine di questa giornata di sentire Giorgia Meloni dare un segnale chiaro a questo Paese: se sei donna e sei vittima di una qualsiasi forma di violenza verbale fisica o economica non è colpa tua. Invece la prima Presidente del Consiglio donna anche oggi nel luogo di Caivano, dove ha svolto la sua passerella, non ha avuto il coraggio di prendere le distanze dalle indegne parole del suo compagno Giambruno. Un grave e vergognoso silenzio durato oramai troppi giorni che non può che renderla complice. Sì, il suo silenzio è complice". Così su Facebook Chiara Appendino (M5s).





