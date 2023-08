Bandecchi, "sono stato buono e mi devono chiedere scusa"

"Mi devono chiedere scusa, perché quando parla un consigliere e a maggior ragione il sindaco, tutti gli altri devono stare zitti. Non possono sbeffeggiarmi dicendomi delinquente o pagliaccio": è quanto ha detto all'ANSA Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commentando la rissa sfiorata di in consiglio comunale. "Quando mi sono alzato e mi sono diretto verso il consigliere Cecconi - ha spiegato - volevo soltanto farlo mettere seduto, infatti non l'ho nemmeno sfiorato".

"Le posso assicurare che sono stato buono - ha detto ancora Bandecchi -, se continuano a rompermi… diventerò cattivo e due schiaffi in faccia glieli do davvero. Fino a quel momento avevo ascoltato tutti gli interventi in silenzio poi quando è toccato a me parlare sono iniziate le interruzioni e gli sberleffi per altro su un tema, quello della carenza di vigili urbani, causato dalle precedenti amministrazioni e che io sto risolvendo con sessanta nuove assunzioni".

"So che la minoranza è andata dal prefetto a fargli perdere tempo, io invece sono qui a lavorare", ha concluso Bandecchi.





