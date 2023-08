"Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, postando una foto in cui la premier Giorgia Meloni tiene in mano un vassoio di crostacei. I due con le rispettive famiglie stanno trascorrendo le vacanze in una masseria a Ceglie Messapica, in Puglia



