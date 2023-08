La bozza del decreto omnibus lunedì in Cdm, dai taxi al caro-voli

Dalle misure sul caro-voli a quelle per aumentare l'offerta del servizio taxi, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni. Il decreto legge 'Asset e investimenti' atteso, lunedì in consiglio dei ministri, secondo una bozza del provvedimento, si presenta come un omnibus di 24 articoli, tra cui peralro anche la proroga fino al 31 ottobre 2024 della cigs per i lavoratori Alitalia.

La stretta sugli algoritmi dei voli, la misura contro il caro-prezzi per le isole

Arriva una stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi dei voli. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm, la fissazione dinamica delle tariffe aeree, in base al tempo della prenotazione, è vietata ad alcune condizioni. Se è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; se avviene durante un picco di domanda e conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. In tali casi è inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato, se questo comporta un pregiudizio.

Bandi straordinari, fino a +20% licenze taxi

I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a incrementare il numero delle licenze di taxi, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze. Lo prevede la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm. Il concorso straordinario prevede, obbligatoriamente, l'uso di veicoli non inquinanti. Il concorso è aperto a chi è già titolare di licenza, ha svolto il ruolo di sostituto alla guida e ad altri soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Commissari per investimenti esteri strategici

Per grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano il governo potrà dichiarare "il preminente interesse strategico nazionale" e nominare un commissario straordinario responsabile della loro realizzazione. Lo prevede una norma contenuta nella bozza del decreto, che punta ad accelerare le procedure per i maxiprogetti da almeno un miliardo di euro. Il governo ha in corso da tempo un confronto con la multinazionale Intel per un investimento multimiliardario in Italia destinato alla costruzione di un sito di packaging e produzione 'back-end' di chip.

Spuntano 2,9 milioni per lotta al granchio blu

Nel decreto spunta la lotta al granchio blu. "Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, a decorrere dal primo agosto 2023 - si legge nella bozza del provvedimento omnibus - è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento". Il ministro dell'Agricoltura individuerà le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

Urso, sui taxi una riforma strategica

Il decreto sul settore taxi "che presenteremo lunedì d'intesa con il Mit apre un percorso di riforma legislativa per un settore strategico per il Paese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in una nota. Questa riforma, per Urso, "dovrà portare a maggior efficienza e trasparenza anche a fronte della significativa crescita dell'afflusso di turisti stranieri e delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni, dal Giubileo del 2025 alle Olimpiadi". "Un percorso - conclude - che consentirà all'Italia di aspirare a diventare il principale polo di attrazione turistica in Europa".

