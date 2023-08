Dalle licenze dei taxi al caro voli, le norme all'esame del governo

Non solo lo sforamento del tetto agli stipendi dei manager pubblici, anche le deroghe sui pensionati. Continua a raccogliere critiche il decreto asset che arriverà alle ore 17 di oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, tra gli ultimi atti prima della pausa estiva. Non basta a placare le opposizioni l'assicurazione dell'ad della società Stretto di Messina, Ciucci, che la norma sia pensata solamente per reclutare i migliori tecnici sul mercato per costruire la maxi-opera e non per alzare i compensi del cda. I partiti di minoranza puntano il dito anche contro altre misure del decreto, come l'innalzamento dei limiti per i campi elettromagnetici.

In realtà i decreti sono due, entrambi omnibus, nel senso che abbracciano le materie più svariate. Il decreto giustizia spazia dall'estensione delle intercettazioni alle pene più severe per chi appicca gli incendi (proprio mentre la Sardegna brucia), dall'8 per mille anche per il recupero delle tossicodipendenze fino all'addio all'autoisolamento Covid, per finire con la riorganizzazione del ministero della Cultura.

Materie parecchio eterogenee - già finite, come metodo di azione, sotto osservazione da parte della presidenza della Repubblica - come altrettanto eterogenei sono i campi in cui interviene il decreto asset, anche se guidato dall'intento di tutelare gli utenti, i settori strategici e gli investimenti. In questo caso la bozza affronta la questione del caro-voli e dei taxi (alle 15 è in programma un incontro tecnico tra il governo e i tassisti), ma poi stanzia fondi per i piccoli comuni per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, altri per contrastare il granchio blu che infesta i mari e la peronospora che attacca le vigne, e mette le basi di quel "chips act" italiano annunciato dal ministro Adolfo Urso e dalla stessa premier Giorgia Meloni. Infine innalza anche i limiti per i campi elettromagnetici, scelta "del tutto irrazionale e pericolosa per la salute pubblica", dicono 50 scienziati esperti della materia in un appello al governo a ripensarci. Le misure che fanno più discutere sono però quelle per il Ponte sullo Stretto.

La bozza prevede una deroga al tetto agli stipendi dei manager e anche per le assunzioni dei dipendenti, oltre a consentire che il cumulo tra pensione e compensi possa superare i 240mila euro. "Era e rimane una mangiatoia di Stato", accusa il verde Angelo Bonelli dopo che tutti i partiti di opposizione si erano già schierati contro lo sforamento del tetto. Ma, si difende l'ad della società, si tratta di una misura che non si applicherà al consiglio di amministrazione (per il quale quando la Stretto di Messina spa è stata riportata in vita è stato previsto un compenso complessivo di 125mila euro). Servirà invece per "l'assunzione di dipendenti, ovvero ingegneri ed esperti con le massime competenze", spiega Ciucci, ricordando che la società assumerà "100 risorse da Anas e Rfi", senza aggravi per le casse pubbliche quindi, e "aziende per le quali il tetto non è previsto". Si tratta del "più grande investimento degli ultimi decenni" per cui, l'argomentazione, "la società deve poter contare sulle migliori professionalità ingegneristiche e tecniche" che sul mercato possono guadagnare ben più di 240mila euro. Per il momento nessuno ministro, né Palazzo Chigi, si è espresso ufficialmente sulla misura che avrebbe però sollevato qualche perplessità non solo tra i parlamentari di opposizione.

Se ci sarà una retromarcia si vedrà all'esito del Cdm mentre la maggioranza già ne ha annunciata un'altra, in questo caso su una misura approvata dalle Camere come modifica al decreto infrazioni. Si tratta di una restrizione della possibilità di ottenere rimborsi di spese e interessi in caso di estinzione anticipata dei prestiti. Una misura che era stata introdotta per tutti in epoca Covid e che l'emendamento di Lega e Fdi limitava. A distanza di nemmeno un mese il dietrofront: la norma, fa sapere Fratelli d'Italia, sarà "abrogata nel primo provvedimento utile".

