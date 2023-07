Rdc: FdI, commissione d'inchiesta su mancati controlli Tridico

"Il reddito di cittadinanza, nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario". Lo ha detto il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. "Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia - evidenzia - ritiene sempre più necessaria la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, limitando la responsabilità a Tridico per non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA