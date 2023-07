"Le terribili immagini" delle catastrofi che hanno colpito varie regioni italiane "legate alle conseguenze del cambiamento climatico", sono tali che "tante discussioni" sulle loro cause "appaiono sorprendenti. Occorre avere la consapevolezza che siamo in ritardo", per contrastare il cambiamento climatico. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio.





