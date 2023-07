Ue: 'Von der Leyen, Meloni e Rutte domenica in Tunisia'

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte torneranno in Tunisia domenica nell'ambito del dialogo per la firma del Memorandum d'intesa con il presidente Kais Saied. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Dana Spinant.

"Non anticipiamo il contenuto di ciò che sarà affrontato nella riunione a Tunisi, le discussioni sul memorandum d'intesa sono ancora in corso", ha spiegato la portavoce della Commissione nel corso del briefing ricordando che von der Leyen, Meloni, Rutte - il cosiddetto Team Europa nelle trattative con Saied - si è già recato in Tunisia l'undici giugno scorso. Allora, la firma del Memorandum sembrava a un passo e la ratifica era attesa pochi giorni dopo, con l'arrivo del commissario all'Allargamento Olivier Varhelyi. I negoziati, tuttavia, hanno rallentato, andando ben oltre la deadline auspicata dall'Ue, ovvero il summit dei leader di fine giugno. In merito alle critiche di Ong e eurodeputati sul mancato rispetto dei diritti dei migranti da parte delle autorità tunisine Spinant ha sottolineato che, in generale, con tutti i partner, "la posizione dell'Ue è che la gestione deve essere sempre svolta nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani".

