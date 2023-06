Meloni, in passato tenuti i fanali spenti sulla droga

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Sono felice per il significato quasi rivoluzionario che ha essere qua oggi governo, istituzioni, comunità, esperti, famiglie, giovani, insegnanti. Perchè abbiamo una giornata contro le droghe ma negli ultimi anni c'è stata indifferenza. Non è scontato essere qua oggi perché non è avvenuto in passato, preferendo tenere i fari spenti" sulla droga. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Montecitorio alla "Giornata mondiale contro le droghe".

"Vogliamo superare il silenzio e l'indifferenza, il primo passo è una corretta informazione è la consapevolezza del fenomeno", ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. "Questa iniziativa testimonia che c'è un mondo che non si rassegna, che oggi vede al suo fianco le istituzioni". "Intendiamo ampliare le competenze del dipartimento antidroga, bisognerebbe parlare di dipartimento sulle dipendenze, anche la ludopatia. Va conferita consistenza alle risorse con l'istituzione di un fondo nazionale contro le dipendenze patologiche", ha concluso sempre Mantovano. (ANSA).