Zelensky, 'sconfiggeremo i russi anche con la ricostruzione'

"In Ucraina non rimarrà nemmeno una rovina. Ricostruiremo tutto, ripristineremo tutto, e sappiamo esattamente quali passi devono essere compiuti in quali tempi e con quali risorse per sconfiggere l'aggressione russa anche con la nostra ricostruzione. Quando le rovine spariranno, non sarà solo l'aggressore a perdere, ma l'idea stessa di aggressione. E questo accadrà": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha anche scritto su Telegram su una conversazione telefonica con il premier britannico, Rishi Sunak, che gli ha promesso più armi di difesa per Kiev e una stretta sulle sanzioni internazionali a Mosca, per impedirle di fabbricare missili con componenti prodotte in Occidente. "In una conversazione telefonica con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, abbiamo discusso l'andamento del conflitto, i bisogni della Difesa ucraina e di una ulteriore collaborazione per espandere le capacità ucraine sul campo di battaglia con armi a lunga gittata, scrive Zelensky.

"Sono grato a Rishi Sunak - continua - per aver organizzato la Conferenza sul finanziamento della ricostruzione dell'Ucraina a Londra il 21 e 22 giugno e per la leadership britannica nel rafforzare il supporto internazionale all'Ucraina".

"Abbiamo coordinato le nostre posizioni alla vigilia del vertice Nato di Vilnius, ed è importante assicurare all'Ucraina concrete prospettive di adesione (all'Alleanza). Abbiamo anche discusso delle mosse per portare a compimento la Formula di pace (ucraina) e per preparare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina" prosegue il messaggio Telegram.

"La Russia sta dando impulso alla produzione di missili con componenti prodotte in Occidente e durante la conversazione ho sottolineato la necessità di incrementare la pressione delle sanzioni", conclude Zelensky