Comunità ebraica Roma,nessun presidente eletto, decide Consiglio

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Si chiudono senza l'elezione del presidente le elezioni della comunità ebraica di Roma. Nessuna delle tre liste candidate, infatti, ha raggiunto il quorum del 45% che consente di esprimere direttamente il presidente. Sarà dunque ora il nuovo Consiglio a prendere questa decisione.

Al termine degli scrutini la lista più votata è risultata "Dor Va Dor" guidata da Victor Fadlun con il 37,87% delle preferenze. A seguire la lista "Per Israele" di Antonella Di Castro (cui faceva parte la presidente uscente Ruth Dureghello) con il 36,27% e infine "HaBait" di Daniele Regard con il 25,86%. Il nuovo Consiglio, che dovrà riunirsi entro 15 giorni per eleggere il presidente, sarà composto da 10 seggi di "Dor Va Dor", 10 di "Per Israele" e 7 di "HaBait". A votare sono stati 3.240 ebrei romani con un'affluenza del 33,6%. (ANSA).