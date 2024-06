Pescara, Masci rieletto 'continuiamo a lavorare per la città'

È stato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ad accompagnare in una sala consiliare gremita il rieletto sindaco di Pescara Carlo Masci questa mattina in conferenza stampa. "La vittoria di Carlo Masci a Pescara è la conferma del buon lavoro fatto e della sinergia messa in campo. Era molto importante che Masci potesse continuare il suo lavoro. Rischiare di ritrovarci, nei prossimi anni, con la Regione che investiva verso una strada e la città di Pescara che faceva boicottaggio o resistenza puntando su altro, avrebbe rischiato di provocare uno stallo e anche una perdita di finanziamenti e opportunità - ha detto Marsilio - Ora andremo avanti velocemente, portando a definizione i progetti, i cantieri e i finanziamenti già avviati, con i programmi che abbiamo sempre condiviso e questo darà una marcia in più a Pescara e a tutta la Regione".

Il sindaco Masci, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare la città, con uno sguardo al futuro: "Ripartiamo da quanto fatto fino ad oggi perché la città ha bisogno di attenzione per presentarsi alla nascita della Nuova Pescara.

Lavoreremo come abbiamo fatto fino ad oggi, sapendo che dovremo camminare molto per far crescere ancora questa città. Durante la campagna elettorale, anche nei momenti difficili e nelle periferie ha aggiunto Masci - ho visto sorrisi e incoraggiamento nei nostri confronti. Ora andiamo avanti per quello che hanno chiesto i cittadini e mi auguro che venga sotterrata l'ascia di guerra, voglio lavorare insieme a tutti perché vogliamo fare quello che i cittadini ci hanno chiesto e farlo al fianco della Regione con cui in cinque anni abbiamo lavorato a braccetto senza mai un problema".

Tra le priorità Masci ha indicato "le infrastrutture, l'area di risulta, poi ovviamente la Nuova Pescara e il G7 che è l'obiettivo più vicino. Se Pescara ospita il G7 (a ottobre) è perché è una bella città e poi perché ha funzionato la filiera Comune, Regione, Parlamento, Governo, e ora Commissione Europea e Parlamento Europeo".

Alla prima conferenza stampa di Masci da rieletto sindaco ha partecipato anche il senatore di Forza Italia e coordinatore regionale del partito Nazario Pagano.



