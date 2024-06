Antonio Gozzi confermato presidente di Federacciai

Antonio Gozzi è stato confermato presidente di Federacciai per il biennio 2024-2026. E' quanto si legge in una nota secondo cui "l'elezione, avvenuta oggi durante l'assemblea della federazione tenutasi a Milano in forma privata, conferma la designazione ricevuta dal consiglio generale dell'associazione lo scorso maggio, proseguendo così il mandato assunto due anni fa".

Gozzi, nato a Chiavari nel 1954, dal 1995 è presidente e amministratore delegato di Duferco. È stato già presidente di Federacciai dal 2012 al 2018 e dal 2022 al 2024.

"L'impegno della squadra di Federacci - ha dichiarato - sarà quello di portare la siderurgia italiana ad essere campione mondiale di acciaio green. Il nostro impegno si concentrerà anche a livello europeo, dove è evidente un problema di tutela del mercato. Consideriamo di fondamentale importanza, anche alla luce delle recenti elezioni europee, rimettere al centro dell'agenda europea l'industria, e quella dell'acciaio è una delle più strategiche. Federacciai continuerà a collaborare con le istituzioni italiane ed europee per garantire la competitività e la crescita sostenibile del settore".



