Berlusconi è stato cremato, l'urna rientra ad Arcore

E' terminata la cremazione della salma di Silvio Berlusconi. L'urna con le ceneri del leader di Forza Italia è stata portata via dal Tempio Panta Rei di Valenza (Alessandria). Nel pomeriggio ha lasciato il crematorio un carro funebre e un'auto scura con a bordo Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi.

Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, e il figlio minore Luigi avevano lasciato il tempio crematorio in tarda mattinata.

Le ceneri, secondo quanto si è appreso, torneranno a Villa San Martino per essere riposte nel mausoleo fatto costruire dal leader di Forza Italia dallo scultore Pietro Cascella.

Decine di persone si erano radunate a Valenza per la cremazione. "Abbiamo voluto essere qua - ha spiegato una di loro - con la nostra presenza perché Silvio Berlusconi è una brava persona. Il nostro è un omaggio sincero al di là delle posizioni politiche. Siamo qui per la sua serietà, per le tante cose belle che ha fatto e creato e che continueranno a farlo distinguere. Speriamo che quanto da lui fatto possa continuare in futuro con i figli e non solo". La piccola folla era stata tenuta al di là delle transenne posizionate tra l'ingresso del cimitero e quello del tempio crematorio.

Il corteo di vetture con il carro funebre che trasportava il feretro di Silvio Berlusconi aveva lasciato stamani Villa San Martino ad Arcore per dirigersi aValenza.

"Non l'ho mai conosciuto in vita. L'impegno politico di tanti è nato in opposizione al berlusconismo. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto al funerale. Ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi. Ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto d'interesse. Ricordiamo la mercificazione di tutto. Abbiamo trovato una forzatura inopportuna nel chiedere i tre giorni di lutto nazionale. È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche che non corrispondono al Berlusconi politico". Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein a SkyTg24.