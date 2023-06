Il funerale di Flavia Franzoni venerdì alle 11.30 a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Il funerale di Flavia Franzoni, moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, sarà venerdì alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, la parrocchia in centro a Bologna dove risiede la famiglia. Prima delle esequie, sempre in parrocchia, ci sarà una camera ardente.

(ANSA).