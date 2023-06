Il dolore di Putin per Berlusconi, 'una perdita irreparabile'

Da Mosca a Budapest, da tel Aviv a Bruxelles, si rincorrono i messaggi di cordoglio dei leader mondiali per la morte di Silvio Berlusconi. Fra i primi a rendere omaggio alla figura dell'ex premier è il presidente russo Vladimir Putin, amico storico del leader di Forza Italia: la morte di Berlusconi è "una perdita irreparabile e un grande dolore", afferma in un messaggio di condoglianze inviato al presidente Sergio Mattarella. "Ho sempre sinceramente ammirato - scrive ancora il presidente russo nel messaggio, postato sul sito del Cremlino - la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. In ognuno dei nostri incontri mi trasmetteva la sua incredibili vitalità, il suo ottimismo e il suo senso dell'umorismo. Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico" e ha dato "un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa".

Anche l'ambasciata russa a Roma, postando una foto in bianco e nero del Cavaliere, scrive in un tweet: "Siamo sconvolti dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Un grande statista che ha lasciato un segno profondo nella storia dell'Italia, del mondo e dei rapporti italo-russi. Un visionario, un uomo dalle grandi capacità e dal grande cuore. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, al popolo italiano".

Sempre su twitter, il presidente ungherese Victor Orban afferma che "se ne è andato il grande combattente" e pubblica una foto che lo ritrae con Silvio Berlusconi con scritto, in italiano, "riposa in pace amico mio!".

"Silvio era un grande amico di Israele e ci è stato vicino in ogni momento. Riposa in pace amico mio", twitta a sua volta il premier israeliano Benyamin Netanyahu che aggiunge: "Sono profondamente rattristato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e al popolo italiano".

Da Berlino, il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz commenta: "Abbiamo appreso della morte dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ed esprimiamo al popolo italiano e al governo italiano la nostra partecipazione".

Dalla Spagna, il leader del Partito Popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, ricorda l'ex premier italiano: "Silvio Berlusconi ha segnato diversi decenni della storia politica italiana. Condoglianze alla sua famiglia e al suo partito".

Dalla Francia il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella scrive. "Facendo irruzione nella vita politica italiana, con la sua schiettezza e il suo stile inedito, l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha segnato un'epoca del suo Paese. Tutte le mie condoglianze ai cari del nostro ex collega deputato europeo, il Cavaliere". E Marine Le Pen omaggia "un personaggio atipico, con una vita fuori dal comune e dal percorso folgorante, Silvio Berlusconi ha innegabilmente segnato la vita politica italiana. All'Italia in lutto, rivolgo le mie condoglianze".

Cordoglio è espresso anche dalle istituzioni europee, a partire dalla Commissione Ue: "Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e al popolo italiano", ha detto un portavoce, precisando che un comunicato più esteso sarà emesso "in seguito", dato che la presidente Ursula von der Leyen è impegnata nella sua visita in America Latina.

Per la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola Berlusconi è stato "il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della "politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio".

"Oggi piangiamo la scomparsa di Silvio Berlusconi. È stato il fondatore e leader di Forza Italia, il più longevo Presidente del Consiglio italiano nel dopoguerra e una forza trainante nella nostra famiglia politica. Il nostro cordoglio e le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", scrive invece il Partito popolare europeo (Ppe) su Twitter. E il leader Manfred Weber si dice "Addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l'energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace".