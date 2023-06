Berlusconi: A.Fontana, pensiamo a un omaggio indelebile

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Regione Lombardia sta studiando un modo "indelebile" per ricordare Silvio Berlusconi, deceduto oggi a Milano.

Il Cavaliere "ha sicuramente segnato in modo positivo gli ultimi trent'anni della vita di questo Paese - ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana -. Ha sicuramente lasciato qualcosa di indelebile nella storia d'Italia e penso che tutti dobbiamo ricordarlo con grande affetto e vicinanza alla famiglia, a Forza Italia e a tutti coloro che hanno saputo apprezzare le grandi doti di una persona unica".

Nell'immediato sarà rispettato un minuto di silenzio nella riunione di giunta di oggi e in apertura della seduta del Consiglio regionale domani mattina. E "stiamo pensando - ha aggiunto - a qualcosa che possa essere un segno, un ricordo indelebile della sua persona e della sua figura".

Fontana ha ricordato i loro incontri e l'ultima telefonata dopo la vittoria alle elezioni. Un sorriso quando gli è stato ricordato che Berlusconi l'aveva invitato a tagliarsi la barba.

"Poi si era convinto" ha detto ricordando le sue qualità di imprenditore, politico, uomo e anche sportivo. "E' stato un grande presidente del Milan. Ovunque ha messo mano ha riscosso dei successi incredibili e sicuramente per il Milan sono stati momenti in cui ha riscosso dei successi che saranno difficili da ripetere" ha concluso. (ANSA).