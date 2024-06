Cittadinanza a Mussolini, flashmob per chiederne la revoca

"Eravamo qui nel 2021, così come nel 2022 per il centenario della Marcia su Roma, e siamo di nuovo qui nel centenario dell'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti per chiedere al sindaco di revocare quel vergognoso provvedimento". Queste le parole dell'esponente radicale Giulio Manfredi che questa mattina davanti al municipio di Pezzana (Vercelli), insieme ad altri militanti dei Radicali e dell'Associazione Adelaide Aglietta, ha tenuto un flash mob contro la decisione del Consiglio comunale di non revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini.

Una scelta presa all'unanimità nell'assemblea cittadina del 30 settembre 2021 dopo la richiesta presentata dall'allora presidente dei Radicali, Igor Boni. Gli esponenti, tra cui Roswitha Flaibani di +Europa Vercelli, hanno deposto un mazzo di fiori sotto al municipio, che si trova proprio in via Matteotti.

La richiesta è di togliere la cittadinanza a Mussolini e darla a Matteotti.

"Pezzana - ha aggiunto Boni - è l'unico Comune in Italia che non si è rifiutato di toglierla, ma ha ridato la cittadinanza con l'atto del 2021. Chiediamo alla Meloni di togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini in tutti i Comuni che oggi ce l'hanno: non per cancellare la storia, ma perché non è giusto lasciarla ad un cittadino responsabile della distruzione di un intero Paese, di omicidi e di una guerra nata alla fine del Ventennio".



