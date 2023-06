Schlein: "Torniamo a fare la sinistra, la costituente deve proseguire"

"Oggi siamo all'opposizione, dobbiamo ricostruire una identità chiara su proposte fondamentali per il Paese, dobbiamo ricominciare a fare la sinistra, questo ci chiedono le persone". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea di Articolo Uno alla ex Whirlpool di Napoli, ricordando le battaglie sul lavoro, sul diritto alla casa, sui temi dei diritti e dell'ambiente.

"La costituente deve proseguire declinata nell'azione politica del partito e della sua organizzazione, non ci deve essere mai nessuno che guarda dall'alto in basso chi si iscrive oggi per la prima volta, lavoriamo perché sia un partito accogliente in tutti i territori, ha dichiarato Schlein. "Non dobbiamo cullarci nell'autosufficienza, ma continuare ad allargare, ad aprire" ha aggiunto che è stata anche "Articolo uno a chiedere un percorso costituente".

"Continueremo a essere una forza massimamente unitaria ma non lo possiamo essere da soli. Quando perdiamo ahimè, non perdiamo da soli, ma noi ci prendiamo la nostra responsabilità, anche gli altri lo facciano. Non riusciremo a costruire un'alternativa alla destra se facciamo prevalere le differenze invece di mettere al centro le tante cose in comuni che abbiamo con le altre forze dell'opposizione", ha evidenziato Schlein.

"Oggi è un giorno di ricongiungimento familiare, avremo molto bisogno di voi nella sfida che ci aspetta col Pd, finisce una storia ma ne inizia un'altra", ha dichiarato la segretaria dem in merito al rientro di Articolo Uno nel Pd.

"E' difficile parlare, dopo l'emozione di ascoltare quello che è stato il mio segretario" Pier Luigi Bersani, "oggi da sua segretaria, in qualche modo. Se io sono qui è per il suo e il vostro impegno di questi anni", ha detto Schlein dopo aver ascoltato l'intervento di Pier Luigi Bersani.



DIRETTA

Bersani: da semplice iscritto ci sarò anche io

"C'è una novità, nella nuova situazione" del Pd "alla quale abbiamo dato un contributo. La nostra ispirazione può avere uno spazio dentro la discussione del Pd, senza più il rischio di fraintendimento o di anatemi. Ecco, se è così, e io penso che sia così, in libertà e da semplice iscritto ci sarò anche io". Lo ha detto Pier Luigi Bersani all'assemblea di Articolo Uno.

Speranza: Schlein porterà la sinistra dove deve stare

"Elly Schlein ha dato sicuramente un orientamento molto più netto sulla questione sociale, sulla difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica, del lavoro ed è chiaro che è facile sentirsi a casa". Lo ha detto Roberto Speranza, a margine dell'assemblea di Articolo Uno. "E' facile per me - ha precisato Speranza - che ho avuto una esperienza politica diversa, ma quello che conta di più è facile per tantissime persone che hanno smesso di avere fiducia nella politica. Questo è il nostro obiettivo: il punto non è unire pezzi di gruppo dirigente, il punto è recuperare tante persone che hanno perso fiducia nella politica e hanno perso fiducia nella sinistra, perché non hanno trovato la sinistra dove deve stare, dove ci sono le diseguaglianze, dove ci sono le difficoltà, dove ci sono le crisi nel mondo del lavoro. Penso che Elly abbia questa forza: portare la sinistra dove la sinistra deve stare".

"Sono felicissimo di stare dentro questo nuovo Pd e di dare, in punta di piedi, un contributo per costruire l'alternativa di cui il Paese ha bisogno. Bisogna farlo con le altre forze alternative alla destra, parlando del merito", ha aggiunto Speranza.

Lunedì 12 giugno alle 15:30 si terrà la Direzione nazionale del Pd.