Schlein, Meloni pensa di decidere cosa fa l'opposizione

Dall'alluvione in Emilia-Romagna, alla legge contro il consumo del suolo alla questione del patrocinio tolto al Pride dalla Regione Lazio, la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando alla Repubblica delle Idee a Bologna ha toccato diverse priorità sociali ed economiche del Paese.

"Meloni mi attacca dalla masseria di Vespa. Si preoccupi di dare risposte al Paese più che preoccuparsi di me e delle mie preoccupazioni. Non ci dà risposte, come non ce ne ha date su Cutro, come non risponde Fitto sulle modifiche al Pnrr. È un governo che non solo pensa di decidere di cosa si deve parlare e di come deve fare l'opposizione l'opposizione, ma non risponde alle domande e si sceglie le domande".

"Continuo a insistere con tutte le forze di opposizione che cercano di costruire un'alternativa a questo governo - afferma - . Abbiamo delle differenze ma dobbiamo riuscire a mettere davanti terreni comuni. Non posso credere che non si trovino terreni con 5s, Terzo polo, Avs, civici. Stiamo cercando di farlo sul salario minimo, in Parlamento. Abbiamo una responsabilità, dopo le ultime sconfitte, c'è l'esigenza di costruire un'alternativa".

Una legge contro il consumo del suolo

"E' il tempo che questo paese si dia una legge contro il consumo di suolo, perché ogni bambino nasce con una dote corposa di cemento sulle spalle. Il governo non ha un piano per l'energia pulita e rinnovabile su cui abbiamo un enorme potenziale: l'ossessione del Pd è tenere insieme questione sociale con quella ecologica" ha detti Schlein. "Sull'ambiente - aggiunge - dobbiamo fare molto, le scelte europee stanno supportando questa conversione ecologica, l'unica grande opera deve essere riempire l'Italia di cantieri contro il dissesto idrogeologico. Il settore agricolo, ad esempio, sa di essere una parte del problema, ma chiede di essere accompagnato a questi cambiamenti. Il settore peraltro ha avuto perdite enormi in Romagna, un danno che perdurerà e torniamo a insistere con il governo che serve un sostegno immediato". Il commissario all'alluvione? "Penso che una filiera istituzionale ha già dimostrato di saper ricostruire, dopo il terremoto del 2012. Va rispettata e valorizzata quella filiera, non si capirebbero altre scelte, se non il tentativo di politicizzare questa questione. Sarebbe un precedente pericoloso". "Mi hanno colpito le parole di Musumeci. Se uno dice che ci vorranno nove anni per ricostruire o non conosce l'operosità di questa terra o ha sbagliato mestiere".

Il patrocinio al Pride

Per certa destra "i nemici sono la comunità lgbtq+ e sono fiera di essere domani al pride a cui la Regione Lazio ha tolto il patrocinio. C'è un fondo di omofobia in quel discorso" con cui è stata giustificata la scelta.

Al fianco dell'Ucraina

"La nostra condanna dell'invasione criminale di Putin non può essere più netta. Una guerra che viola il diritto internazionale. La nostra posizione è chiara e netta, siamo al fianco del popolo ucraino anche nell'autodifesa con ogni mezzo, anche quello militare, ma bisogna non perdere di vista uno sviluppo che vada a verso una pace giusta per arrivare a un cessate il fuoco. Salutiamo con grande favore il tentativo del cardinale Zuppi, che sosteniamo con grande speranza. L'Ue dovrebbe avere un ruolo più attivo e forte nella ricerca del cessate il fuoco", ha sottolineato Schlein

In Ue il governo piagnucola

"E' sbagliato l'atteggiamento del governo che a Bruxelles non fa altro che piagnucolare e chiedere una proroga. Il nostro Paese ha titolo per chiedere più risorse per accompagnare la società in questa grande trasformazione" ecologica.