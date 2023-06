Fitto: 'Sullo scudo erariale possiamo discutere nel merito'

"Sul merito (dello scudo erariale) ne possiamo discutere, ma al di là di questo, siamo alla quarta proroga del terzo governo. Non è una posizione assurda proroghiamo una scadenza". Così il ministro Raffaele Fitto parlando dello "scudo erariale" aprendo la seconda giornata del convegno all'Univeristà Cattolica di Milano su Pnrr e Controlli. La proroga allo scudo erariale "è un percorso in attesa di una riorganizzazione successiva. Non andiamo di proroga in proroga, abbiamo prorogato una scadenza, ma abbiamo l'idea di mettere mano a una riorganizzazione che definisca nel dettaglio questi aspetti" ha aggiunto Fitto.

