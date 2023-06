Question time alla Camera, Nordio: ' Prossima settimana in Cdm primo pacchetto di riforme'

. "La prossima settimana, con ragionevole certezza, sarà portato il primo pacchetto di riforme" sulla giustizia penale, ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, spiegando che il pacchetto conterrà modifiche su intercettazioni, custodia cautelare, reati contro la pubblica amministrazione e la segretezza dell'informazione di garanzia.

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, annuncia un primo provvedimento sulla sicurezza stradale a partire da questo mese: le norme prevedranno anche "casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette". Già pronto lo schema di decreto sugli autovelox.

LA DIRETTA

IL MINISTRO SALVINI

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, annuncia un primo provvedimento sulla sicurezza stradale a partire da questo mese. "Il ministero ha avviato da subito un confronto con le amministrazioni componenti e con le associazioni delle vittime della strada per realizzare un pacchetto di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale perché 3120 morti registrati l'anno scorso sono un dato indegno di un paese civile", afferma Salvini, rispondendo a un question time alla Camera. "Un primo provvedimento frutto del confronto con gli esperti e con le principali associazioni - aggiunge - è in dirittura di arrivo e sarà oggetto di discussione, penso, già a partire dal mese di giugno. Si tratta di modifiche puntuali al codice della strada insieme a una legge delega di riforma del codice della strada che contiamo di portare a breve all'esame di queste Camere".

Le nuove norme sulla sicurezza stradale prevedranno "casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette", afferma il ministro, ricordando che proprio la notte scorsa a Brescia è morto un uomo in monopattino.

Sugli autovelox "appena approvata la modifica legislativa a cui stiamo lavorando, abbiamo già pronto lo schema di decreto ministeriale con il quale saranno approvati e omologati i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocità uniformemente in tutta Italia". Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un question time alla Camera. Il ministro spiega che "saranno definite le condizioni per l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di controllo uniformi in tutti in Comuni con la definizione di regole certe, sanzioni giuste ed efficaci e diritto alla difesa per i cittadini". "Salvare la vita di pedoni ciclisti e utenti deboli è una priorità - conclude Salvini - ma senza gravare ulteriormente sugli automobilisti italiani che sono tra i più tassati d'Europa".

IL MINISTRO NORDIO

Saranno "interventi estremamente severi" quelli che il Consiglio dei ministri si appresta a prendere nei confronti di chi commette violenze contro le donne. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time, e spiegando che il governo ritiene questa problematica "prioritaria".

LA MINISTRA CASELLATI

"Voglio chiarire come le due proposte di riforma non sono in contrasto ma costituiscono un progetto riformatore organico e armonico: il regionalismo differenziato mira a garantire la coesione tra le regioni, in parallelo il progetto della riforma di governo punta a assicurare agli elettori la stabilità. Prioprio la stabilità è garanzia di unità di indirizzo politico. L'autonomia e la stabilità sono pienamente coerenti con i principi costutuzionali". Lo afferma il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, durante il question time alla Camera.

La ministra dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la stabilizzazione dei docenti precari Afam e per la valorizzazione dell'esperienza pregressa ai fini della valutazione nelle prove concorsuali (Pastorino - Misto-+Europa); sulle tempistiche necessarie a garantire la piena operatività del cosiddetto «Erasmus italiano» (Tassinari - FI-PPE).