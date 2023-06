Seul fa decollare i jet per l'incursione aerea Cina-Russia (2)

(ANSA) - PECHINO, 06 GIU - "I nostri militari hanno identificato gli aerei cinesi e russi prima del loro ingresso nella Kadiz e hanno schierato i caccia dell'aeronautica per condurre misure tattiche in preparazione contro potenziali situazioni accidentali", ha aggiunto il Comando sudcoreano in una nota, precisando che i jet cinesi e russi sono entrati, rispettivamente, nella parte meridionale e orientale dell'area di identificazione di difesa aerea.

La prova di forza sino-russa, tra l'altro, è avvenuta dopo che i capi della Difesa di Usa, Corea del Sud, e Giappone hanno avuto il loro primo incontro in 4 anni a margine di lavori dello Shangri-La Dialogue, tenuto lo scorso fine settimana a Singapore: le parti hanno ribadito il loro impegno a rafforzare la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza di fronte alle crescenti tensioni nell'Indo-Pacifico. (ANSA).